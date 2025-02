Don Fabio diventa Prevosto lascerà la parrocchia San Paolo di Rho

Un fulmine a ciel sereno, una notizia che nessuno si aspettava. Don Fabio Verga lascia la parrocchia di San Paolo. La notizia è stata comunicata ai fedeli durante le Messe del fine settimana dal il Vicario Episcopale Monsignor Luca Raimondi.

Don Fabio nominato Prevosto a Cesano Boscone

Durante l’omelia Monsignor Raimondi ha letto la lettera dell’Arcivescovo di Milano don Mario Delpini nella quale annunciava la nomina di don Fabio a prevosto Prevosto della città di Cesano Boscone a partire dal prossimo mese di maggio. La sua residenza sarà la chiesa della Madonna del Rosario. Don Fabio Verga aveva fatto il suo ingresso nella parrocchia di San Paolo il 27 settembre del 2015 accolto dal Vicario Episcopale di allora Monsignor Gianpaolo Citterio e dal Prevosto, Don Giuseppe Vegezzi ora Vescovo nel Duomo di Milano.

Un sacerdote amato e stimato dai suoi parrocchiali

Un sacerdote amato dai suoi parrocchiani che nei 10 anni di permanenza in città ha contribuito a rilanciate l’oratorio di via Castellazzo coinvolgendo numerosi giovani. Un sacerdote poi diventato decano che in questo anno Santo sta seguendo l’Arcivescovo di Milano Mario Delpini nella sua visita pastorale alla zona IV del Rhodense. La notizia del suo trasferimento data sabato sera da Monsignor Raimondi ha rattristato i fedeli presenti alla Messa e nei giorni successivi anche numerosi parrocchiani.

"Grazie per l'affetto e la vostra vicinanza"

Don Fabio che nelle messe di domenica ha letto e fatto leggere un suo messaggio «Desidero fin d’ora ringraziarvi per la vicinanza e l’affetto. Non è un momento facile per me e non lo è neanche per voi. Sono però convinto che lo Spirito Santo sarà lui ad accompagnarci e a indicarci la strada giusta. Avremo tempo per riflettere insieme su alcune scelte. Non intendo tirare i remi in barca o adagiarmi sui sentimenti. Farò tutto quello che devo fare con lo spirito di sempre! In questi tempi e pensando a questo momento ho capito che nella vita tante cose sono importanti ma una lo è più di tutte: rimanere affidati. a Dio e agli amici Vi ringrazio e prego per voi»