Don Claudio Colombo va a Legnano, don Marco Lodovici a Lissone

Don Claudio Colombo, attuale prevosto di Nerviano, sarà parroco a San Domenico a Legnano dove don Marco Lodovici lascia per andare a Lissone.

La notizia è stata data nella chiesa di Legnano nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 24 giugno 2023: don Marco Lodovici, attuale parroco di San Domenico a Legnano, lascerà la città per prestare servizio a Lissone; al suo posto arriverà don Claudio Colombo, oggi prevosto della Comunità pastorale di San Fermo di Nerviano (che raggruppa le parrocchie nervianesi di Santo Stefano, Garbatola-Villanova-Sant'Ilario e Maria Madre della Chiesa).

Nella chiesa di San Domenico è stata lettera la lettera a firma del vicario parrocchiale don Luca Raimondi, che ha annunciato le decisioni dell'Arcivescovo Mario Delpini:

"Dal prossimo 1 settembre il parroco don Marco Lodovici lascerà la comunità, in quella data sarà nominato responsabile della comunità pastorale Santa Teresa Benedetta della Croce nella città di Lissone, in Brianza. Oltre a essere il prevosto, egli coordinerà come parroco le 7 parrocchie della città. Quindi, mentre lo ringrazio per il ministero svolto in mezzo a voi, lo ringrazio per la sua pronta disponibilità a questa nuova ed impegnativa chiamata del vescovo. Da amico, oltre che da vicario gli auguro ogni bene e sono certo che voi saprete come ringraziarlo e salutarlo. Al suo posto, sempre dall'1 settembre, sarà nominato come parroco don Claudio Maria Colombo: nato nel 1956 a Busto Arsizio, è diventato prete nel 1982 e attualmente è parroco e responsabile della comunità pastorale San Fermo di Nerviano. Sono certo che lo accoglierete con entusiasmo per continuare il vostro cammino insieme".