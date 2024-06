Don Alessandro Tacchi è il prete che vivrà in oratorio: "Pronto a fare bene"

Don Alessandro Tacchi è arrivato a San Vittore Olona.

Don Alessandro Tacchi è il prete dell'oratorio

Don Alessandro Tacchi, 26 anni, originario di Vanzaghello, è infatti il sacerdote novello che nei giorni scorsi - direttamente dall'Arcivescovo di Milano Mario Delpini - è stato affidato all'oratorio di San Vittore Olona. In questi giorni grande l'accoglienza nei suo confronti da parte della comunità sanvittorese. "Ho sentito molto il desiderio dei parrocchiani sanvittoresi di avere un prete giovane al loro servizio, per accompagnarli ed essere accompagnati. E questo non può che far piacere. Bello essere accolti e sostenuti" le parole del sacerdote.

La nuova comunità

Don Alessandro sta pian piano conoscendo la nuova realtà: "Ho ancora tantissimo da capire e ho il desiderio di continuare a scoprire e conoscere - afferma il don - Voglio scoprire cosa io posso fare per la comunità e cosa la comunità può fare per me. Ed è per questo che sto cercando di conoscere la realtà di San Vittore, le persone, la loro storia, e anche iniziare a intuire la direzione che insieme si può prendere. Diciamo che sono giorni, quindi, di scoperta, senza cerca di imporre ma capendo cosa poter fare insieme- Ho trovato comunque una comunità viva, che ha voglia di camminare, di crescere: dal mio punto di vista di prete giovane, voglio fare bene".

Tacchi ha ben presente come impostare il suo lavoro: "Voglio camminare in questa comunità, che possa farmi diventare un sacerdote sempre migliore. La realizzazione di un prete passa anche da quello che può dare alle realtà in cui viene inviato. Mi metterò innanzitutto all’ascolto, per accompagnare San Vittore a vivere sempre meglio la fede, accompagnandosi a vicenda".

E don Alessandro conclude: «Comunità intesa anche comprensiva del parroco don Marco Longoni e di don Giancarlo Greco, ho visto la loro accoglienza bella - come quelle dei preti del Decanato di Legnano - e sono pronto a lavorare con loro".