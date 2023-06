Don Adriano Cucco va in pensione: "Non vi abbandono, ma è venuto il momento di lasciare"

Don Adriano Cucco si ritira.

Don Adriano Cucco si congeda dai suoi parrocchiani

Alla soglia dei 91 anni, il sacerdote di Villa Cortese ha deciso di ritirarsi in una struttura dove potrà essere seguito da uno staff sanitario che lo aiuterà nelle piccole e grandi cose della sua giornata. La decisione è stata comunicata durante le Messe che si sono tenute negli ultimi giorni, a partire dallo scorso weekend, nella chiesa parrocchiale.

Proprio don Adriano ha celebrato la funzione più importante della domenica, un modo per congedarsi dai suoi parrocchiani e concittadini. Villacortesino doc, infatti, il religioso è tornato in paese da qualche anno, dopo aver svolto la sua attività e portato la parola di Dio in tante comunità lombarde ma anche africane.

Un prezioso aiuto nella parrocchia di San Vittore

Classe 1932, dopo essere stato coadiutore e parroco a Cologno Monzese, ha girato in diverse parrocchie della diocesi: Giambellino, Concorezzo, Quarto Oggiaro ma anche il Camerun, dove è rimasto per circa dieci anni, destinato alla diocesi di Mbalmayo in Camerun, in una sede del Coe (Centro Orientamento Educativo). Poi il ritorno in Italia e, successivamente, anche nella sua terra natia. Negli ultimi anni è stato un prezioso aiuto nella parrocchia di San Vittore, con diverse mansioni, dai giovani dell'oratorio agli anziani della casa di riposo. Ha festeggiato i suoi 50 anni di sacerdozio nel 2016, celebrato anche a Villa Cortese. La "chiamata" non arrivò in tenerissima età, visto che fino a circa 30 anni Adriano lavorò alla Franco Tosi e, in precedenza, andò in Marina per il servizio di leva obbligatorio.

"Devo fare il conto con i miei anni: sento che sto un po' peggiorando"

Durante la messa di domenica 28 maggio 2023, don Adriano ha spiegato con estrema lucidità:

"Devo dare una notizia non gioiosa, ma alle volte la realtà va oltre i nostri desideri. Circa un mese fa ho accusato un malore durante una messa, mi hanno scorso e portato all'ospedale. Non c'era nulla di grave, ma sono segni e, dopo essermi consultato con i responsabili della Diocesi, ho deciso di farmi ricoverare. Dal 7 giugno andrò alla casa di cura Sacra Famiglia di Cesano Boscone. Devo fare il conto con i miei anni: sento che, molto lentamente, ma sto un po' peggiorando. Fa però parte della vita, prepariamoci a vivere bene gli ultimi giorni".

Poi, rivolgendosi ancor più direttamente ai suoi parrocchiani, una raccomandazione:

"So che vi dispiace ma vi chiedo di non lamentarvi; non vi abbandono, è solo venuto il momento di lasciare. Vi saluto e vi auguro di avere la forza dello Spirito".

Il sindaco: "Ha sempre avuto una tempra non indifferente"

Un pensiero anche dalle istituzioni. Il sindaco Alessandro Barlocco commenta infatti:

"Vogliamo ringraziare don Adriano per la presenza nella nostra comunità e per il prezioso servizio che ha prestato in questi anni. Nonostante il trascorrere del tempo ha sempre avuto una tempra non indifferente. Ha lasciato un segno importante della sua presenza a Villa Cortese".