Si svolgerà domenica 24 marzo a Novate milanese la passeggiata dedicata gli insetti impollinatori organizzata dal Circolosempreavanti.

Domenica una passeggiata per gli insetti impollinatori

Appuntamento domenica mattina alle 11 dall'area di piazza mercato per rendere la città un luogo ideale per gli impollinatori. Un appuntamento aperto a tutti che vedrà anche la semina di fiori adatti a questi insetti, un aperitivo primaverile e un incontro con Legambiente per parlare di territorio e cambiamento climatico.