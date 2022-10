Domenica ritorna "Puliamo il mondo" nel parco Alto Milanese

Domenica 16 ottobre 2022 ritorna l'iniziativa "Puliamo il mondo" che quest'anno si dedicherà alla pulizia del Parco Alto Milanese nell'area a Sud al confine con Villa Cortese.

Domenica torna "Puliamo il mondo"

Ritorna al Parco Alto Milanese "Puliamo il Mondo", iniziativa nazionale di volontariato ambientale, edizione italiana di Clean Up the World, il più grande appuntamento di volontariato ambientale del mondo, organizzata da

Legambiente BustoVerde e dal Consorzio Parco Alto Milanese con la collaborazione dell'azienda agricola La Frisona.

L'iniziativa quest'anno è incentrata sulla pulizia della parte del Parco Alto Milanese a Sud- verso la Strada Provinciale 13 / Confine con Villa Cortese in una zona meno frequenta del parco ma che richiede attenzione. Il ritrovo è previsto Domenica mattina alle ore 9.30 presso l'ingresso di Borsano - via Cascina Mazzafame 25 - nei presi dell'azienda Agricola La Frisona. I gruppi verranno muniti di guanti da lavoro e si distribuiranno nei luoghi

individuati. Al ritorno per tutti ci sarà una merenda con tè e cioccolata calda ed una fetta di torta offerta dall'azienda agricola La Frisona.

Diverse le iniziative correlate

Domenica 16 ottobre torna la tradizionale Castagnata al Parco Alto Milanese. Dalle 14 alle 18, un pomeriggio tra i colori del parco con caldarroste e Vin brûlé gratuito, musica popolare, laboratori e spettacoli per i più piccoli.

Il laboratorio creativo manuale "Vetrata d'autunno", accompagnerà il pomeriggio. Un'attività che vedrà coinvolti i bambine e bambini nella creazione di piccole vetrate con elementi naturali. Sempre per i più piccoli

lo spettacolo "Carezze per un gigante" a cura di Zattera Teatro. Un'animazione itinerante con l'utilizzo di pupazzi alti 2 metri che sapranno incantare bambini ed adulti con balli e carezze. Si continua con la musica popolare con "I Ciurlandari", una cover band di Davide Van De Sfroos. Vin Brulè e castagne a offerta libera per tutti con le offerte libere che andranno a sostenere i gruppi Alpini di Castellanza, Busto Arsizio e Legnano.

La castagnata è organizzata dal Consorzio Parco Altomilanese con i gruppi Alpini di Castellanza Busto Arsizio e Legnano.