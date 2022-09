Domenica ritorna la "Festa della famiglia"

Torna domenica 18 settembre 2022 a Villa Colombo a Magenta la "Festa della famiglia" arrivata quest' anno alla quarta edizione.

La Festa torna a Magenta a Villa Colombo con attività per famiglie con bimbi fascia 0-8 anni. Dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30 ci saranno attività con materiali naturali per tutte le famiglie a cura di Tribù degli Zoccoli. Alle 16.30 Pit stop merenda a cura di Agesci, offerta dal Comune di Magenta in collaborazione con Sodexo. Alle 17 consigli per il viaggio con la Famiglia Influencer alla scoperta dei Social.

Tutti gli appuntamenti della giornata: