La guerra sta diventando la “normalità” del tempo presente. Una “normalità” che fa crescere la violenza ovunque, anche tra le singole persone. Per questo il comitato per la pace di Legnano ha organizzato per domenica 10 novembre 2024 una manifestazione per chiedere lo stop alla guerra in Palestina.

Domenica presidio per la pace a Legnano

Una “normalità” che sottrae sempre più risorse per destinarle allo sviluppo di armamenti sempre più letali, impoverendo le popolazioni a tutto vantaggio di chi dalla produzione di armi ricava enormi profitti e potere. Una “normalità” che contribuisce al disastro ambientale e distoglie dal compito primario di salvaguardare la sopravvivenza del genere umano sul nostro pianeta.

Una “normalità” che ci coinvolge tutti, se non la rifiutiamo ne siamo complici.

Per questo Domenica 10 Novembre, dalle 15:30 alle 18:30, in piazza San Magno a Legnano, Associazioni e collettivi del territorio, con l’adesione di alcune forze politiche, invitano la cittadinanza a unirsi per chiedere con forza il cessate il fuoco in ogni luogo e la messa al bando della guerra.

