Domenica Pazzocco ha compiuto 100 anni

Domenica Pazzocco, festa per i 100 anni

Grande festa a Canegrate per i 100 anni della signora Domenica Pazzocco. La donna, di origini veronesi, è arrivata in paese a metà degli anni Cinquanta. E' stata sempre una grande lavoratrice: il marito era muratore, Domenica ha fatto diversi lavori per portare a casa qualcosa. E i loro sacrifici li hanno premiati: hanno costruito la loro casa. E la loro famiglia. Quattro i figli, quattro i nipoti e due pronipoti.

La visita dei politici

La centenaria ha ricevuto la visita del sindaco Matteo Modica e dei rappresentanti delle varie forze in Consiglio comunale. Quale il segreto per arrivare a 100 anni? Domeni

greti bisogni tenerseli" ha infatti spiegato.