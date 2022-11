Domenica le celebrazioni per il 104° Giorno dell'unità nazionale

Domenica 6 novembre a Gaggiano si terranno le celebrazioni per il 104° Giorno dell’Unità Nazionale e la giornata delle Forze Armate per ricordare ed onorare tutti coloro che, anche giovanissimi, hanno sacrificato la loro vita per un ideale di Patria e di libertà.

Le celebrazioni per il 104° Giorno dell'unità nazionale

Sabato 29 ottobre sono state deposte le corone in memoria dei caduti, pressi i Monumenti di Fagnano, San Vito, Barate, Vigano Certosino, Bonirola ed al Sacrario del cimitero di Gaggiano. Domenica 6 novembre alle 8.30 si terrà la Santa Messa in onore dei caduti, presso la Chiesa dello Spirito Santo. Alle 9.30 raggruppamento dei partecipanti e partenza del corteo per le vie di Gaggiano, con la partecipazione del Corpo Musicale Gaggiano 1854.

Alle 10.30, arrivo ai Monumenti ai Caduti di Via Marconi, posa della corona di alloro e discorso commemorativo del Sindaco, alla presenza dell’Associazione Nazionale mutilati e invalidi di guerra e dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci. Nell’occasione, l’Associazione locale Il Rachinaldo consegnerà l’inventario del Museo Combattenti e Reduci.