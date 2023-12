Domenica a Legnano si ritrova la Consulta dei nuovi cittadini a Palazzo Leone da Perego in collaborazione con Alda e Conngi.

Domenica la consulta dei nuovi cittadini

Si terrà domenica 17 dicembre a Palazzo Leone da Perego a partire dalle 15.30 “Il Mondo in Comune”, l’evento promosso dal Comune di Legnano e dalla Consulta dei nuovi cittadini in collaborazione con ALDA (Associazione Europea per la democrazia locale) e CONNGI (Coordinamento nuove generazioni italiane), L’incontro rappresenta un momento importante nel percorso di integrazione e partecipazione attiva dei nuovi cittadini.

L'evento è organizzato e finanziato nell'ambito del progetto europeo SHAPE, che ha l'obiettivo di innescare un processo partecipativo a livello locale e che a Legnano ha incontrato e sostenuto la Consulta dei nuovi cittadini. L’organo consultivo, nato nell’aprile di quest’anno, è costituito dai rappresentanti delle comunità straniere e ha lo scopo di aiutare l’amministrazione comunale nell’implementazione di politiche di integrazione e partecipazione e nel coinvolgimento dei residenti di origine straniera nella vita politica e sociale.

Far sentire la propria voce ai cittadini

«Con questo evento la consulta si presenta per la prima volta alla cittadinanza con un forte desiderio di far sentire la propria voce alla popolazione e di farsi riconoscere come punto di riferimento per le istanze della popolazione straniera o di origine straniera – dice Aurora de Lea, la consigliera incaricata delle Politiche di integrazione della popolazione straniera che ha partecipato questa settimana alla conferenza del progetto europeo SHAPE a Stoccarda. La preparazione di questo evento, e in generale l’attività svolta quest’anno dalla consulta, ha visto un forte coinvolgimento dei suoi componenti e rappresenta soltanto il primo passo di un’attività che –ne sono certa- sarà produttiva e capace di coinvolgere la cittadinanza nelle prossime occasioni di incontro e aggregazione».

Il programma del pomeriggio prevede alle 16 il benvenuto da parte dell’amministrazione comunale con il sindaco Lorenzo Radice, l’assessora alla Comunità inclusiva Ilaria Maffei e Aurora de Lea. Seguiranno gli interventi di Lakhal Mohammed, Console del Regno del Marocco a Milano, Mamadou Lamine Diouf, Console del Consolato Generale del Senegal a Milano e Shirley Aymar, Funzionaria Consolare del consolato Generale dell’Ecuador a Milano. Alle 16.45 la presentazione della Consulta dei nuovi cittadini da parte del presidente Ladi Vulaj e alle 16.55 l’introduzione al progetto SHAPE. Il programma procederà con le storie di Youssef e Fatima, due vicende di migrazioni positive vissute rispettivamente da bambino e da adulta, e da esibizioni di danza e musica. Chiuderà alle 19 un aperitivo.