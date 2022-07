Domenica la consegna del premio Teresa Merlo

Nella serata di domenica 10 luglio, nel corso di un incontro conviviale tenuto dalla Famiglia Legnanese, sarà consegnato il Premio “Teresa Merlo - Una vita, un’attività per il prossimo”.

Il premio Teresa Merlo

Quest’anno, il riconoscimento istituito con il sostegno dei famigliari di Teresa Merlo, figura importante del volontariato femminile in campo sanitario, è stato destinato al CIF Centro Italiano Femminile di Legnano. Il riconoscimento verrà dato al CIF: in quanto associazione legnanese di volontariato impegnata a promuovere l’attività. per la difesa e l’aiuto delle donne. La cena, con i soci e amici del sodalizio di viale Matteotti si terrà sulla

“TERRAZZA VISTA” The Mode Famiglia Legnanese, con inizio alle ore 20.00.

Inoltre durante la serata verranno premiati i nostri Soci storici :

Castiglioni Armando, Croci Candiani Anna (Famiglia Croci Candiani),

Dell’Acqua Dario, Gariboldi Sanzio, Lazzarini Alberto, Monaci Italo per la loro appartenenza alla nostra associazione da 45 anni e oltre.