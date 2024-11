Il sottosegretario alla Presidenza con delega a Sport e giovani, Federica Picchi, ha presentato oggi in Regione la 92° edizione della Cinque Mulini, la 'miglior gara di cross country al mondo' - come l'aveva definita Grete Waltz, atleta norvegese sei volte vincitrice a San Vittore Olona - in programma domenica 17 novembre a San Vittore Olona.

Domenica la "Cinque Mulini" di San Vittore: la presentazione in regione

Novità 2024 è il cambio di data: non più in mezzo all'inverno, è l'ultima grande sfida internazionale prima dei Campionati Europei di Cross, ad Antalya, l'8 dicembre prossimo. Il calendario del Cross Country Tour di World Athletics è stato modificato, del resto, anticipando le gare. Tutti i più importanti cross internazionali si sono spostati tra la fine di ottobre e novembre.

"Un evento di sport vissuto nel territorio come la 'Cinque Mulini' - ha detto Picchi - è la rappresentazione più bella dell'agonismo unito allo spirito di squadra e alla valorizzazione del territorio. Come Regione Lombardia siamo sempre a fianco di questa manifestazione, che ha dato lustro a ben 33 campioni olimpici nella sua storia, da Cova, a Baldini, passando per Sebastian Coe e Said Aouita. Ancora una volta è la conferma di un bel modo di far conoscere il nostro territorio, che si apre al mondo con un evento di livello internazionale".

Tantissimi i protagonisti passati da San Vittore

L'inserimento nel World Athletics Cross Country Tour, massimo circuito internazionale, certifica l'assoluta valenza di un appuntamento che evoca protagonisti indimenticabili - con un palmarese di assoluto livello. In gara tra i mulini ci saranno medagliati olimpici come Nadia Battocletti, argento nei 10.000 piani a Parigi 2024, pronti a riempire di emozioni l'ennesima grande pagina di cross e atletica di livello mondiale.

Alla conferenza stampa oggi in Regione sono intervenuti Stefano Mei, presidente Federazione Italiana Atletica Leggera, in video collegamento, Stefano Mortarino, vicepresidente Unione Sportiva San Vittore Olona 1906, Marco Riva, presidente Coni Lombardia, e Luca Barzaghi, presidente FIDAL (Federazione Italiana Atletica Leggera) Lombardia.

Ultima sfida prima degli Europei