Domenica il trentesimo "Compleanno della Terra"

Si apre la trentesima edizione della manifestazione “Compleanno della Terra” che si terrà domenica 16 aprile a Legnano presso lo Spazio Incontro Canazza di Via Colombes.

Domenica la trentesima edizione del "Compleanno della terra"

L’evento è stato finanziato dal Comune di Legnano e coordinato attraverso la Consulta Oltresempione e la UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) e vede la partecipazione di associazioni, scuole, famiglie, comunità parrocchiale e volontari con lo scopo di valorizzare quelle che sono le aree verdi Comunali della Canazza e sensibilizzare tutta la cittadinanza rispetto al tema della Natura.

Si inizia la mattina dove, dalle 9.30 alle 12.00 si svolgerà l’attività di pulizia del Bosco dei Ronchi, sponsorizzata dal WWF, e del parco Robinson. a tutti i partecipanti che si iscriveranno al sito https://www.wwf.it/cosa-facciamo/eventi/compleanno-della-terra/ verrà donato un kit del WWF

comprensivo di sacca, t-shirt e cappello. Il ritrovo è previsto alle ore 10.00 presso lo Spazio Incontro

Canazza.

Nella mattinata poi i volontari del WWF Insubria di Legnano e della UILDM, supportati delle docenti

dell’Istituto Agrario Mendel e da alcuni studenti provvederanno alla sistemazione dell’aiuola in via Serafino Roveda come da accordi che sono stati siglati dai patti di collaborazione tra cittadini ed Amministrazione Comunale.

Le attività del pomeriggio

Dalle 12.30 alle 15.00 è possibile pranzare presso la Baita degli Alpini, previa prenotazione a festadellaterra@gmail.com e supplemento di 3 euro a persona. Nel pomeriggio, dalle 15.00 alle 17.00 si farà una camminata letteraria dal Bosco dei Ronchi al Parco Ila oppure dalle 15.00 fino alle 16.00 è possibile, per i bambini da 2 a 10 anni, partecipare ai laboratori di primavera a cura di “Alveare Rosa”, per prenotazione scrivere a alvearerosalegnano@gmail.com. Dalle 16.00 alle 18.00 poi ci sarà un gonfiabile di modo da far divertire anche i più piccolini, partecipando anche allo spettacolo di magia con mago Berto, bolle di sapone, trucca bimbi.

Dalle 15.00 alle 18.00 sarà allestito lo Spazio Espositivo per poter conoscere alcune realtà associative della zona come il progetto “Le api al Castello” di Green in Town, “Ci aiutiamo odv” e “Giro Libri di Legnano” per rilassarsi scambiando libri. La giornata termina alle ore 18.30 con la merenda per tutti i partecipanti e i saluti per il prossimo evento d’autunno “L’Onomastico della Terra”. Si informa che i minori devono essere accompagnati da un adulto responsabile e che in caso di maltempo, per ragioni di sicurezza, la manifestazione verrà annullata.