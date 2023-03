Domenica di solidarietà per raccogliere fondi per la Siria e la Turchia

Domenica 5 marzo 2023 nell'ex convento dell'Annunciata ad Abbiategrasso pomeriggio culturale e solidale per raccogliere fondi per le popolazioni di Siria e Turchia colpite dal sisma.

Raccolta fondi per le popolazioni di Siria e Turchia

L'Associazione Iniziativa Donna in prima linea per aiutare le popolazioni turche e siriane colpite dai recenti e drammatici terremoti.

L'appuntamento è per domenica 5 marzo dalle ore 15 presso l'ex convento dell'Annunciata di Abbiategrasso per un pomeriggio culturale-solidale insieme a tante associazioni cittadine e artisti: musica, teatro, poesia e momenti gustosi per raccogliere fondi. Ingresso a offerta libera e consapevole.