Domenica al via ad Abbiategrasso la "We run for fights"

We Run For Rights: si terrà domenica prossima, 10 novembre, ad Abbiategrasso, la marcia non competitiva organizzata dal Gruppo la Cappelletta e promossa dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Abbiategrasso, incentrata sul tema della violenza di genere.

“Quella di proporre una marcia volta a sensibilizzare sul tema della violenza di genere è stata un’idea che ha trovato accoglienza ed entusiasmo tra le componenti dell’organo consultivo – spiega la presidente Simona Posla,– e che nel giro di pochissimo tempo è riuscita a richiamare il sostegno di tante associazioni del territorio (Heiros, Iniziativa Donna, Telefono Donna, Anffas, Alpini, Gruppo Cappelletta, Avis, gruppo podistico La Tigre, Cooperativa Rinascita, Lule, Confcommercio e Num de Bià) nonché della Consulta Sportiva e della Consulta Giovani, unite nel voler dare attenzione ad un momento che si pone come una riflessione attiva sul tema della violenza di genere. Attiva perché la corsa di per sé presuppone un mettersi in moto, un andare verso e, in questo caso, vorremmo che veramente la We Run fosse un’occasione di riflessione estesa a tutti: donne, uomini, famiglie, sportivi e non visto che si tratta di una marcia non competitiva”.

La presidente racconta la genesi che ha dato ispirazione all’iniziativa, organizzata grazie al supporto pratico degli Amici della Cappelletta:

“Abbiamo preso spunto dal gesto potentissimo di Kimia Yousofi: velocista afgana che ha partecipato alle ultime Olimpiadi di Parigi. Arrivata ultima nei 100 metri, Kimia Yousofi ha fatto tanto per le donne della sua terra mostrando al mondo il suo pettorale con la scritta: education, sport e our rights: le donne in Afghanistan vogliono diritti fondamentali, istruzione e sport. Kimia Yousofi ha detto in più occasioni di non essere una politica, ma di aver fatto quello che andava fatto per ricordare al resto del mondo come vivono le sue concittadine. Anche noi quindi il 10 novembre ci metteremo in marcia per dire, attraverso la nostra presenza, che ci sono diritti universali per tutti”.

Il commento dell'assessore Baietta

Presente nella riunione organizzativa anche l’assessore all’Istruzione Marina Baietta, a sua volta entusiasta per la proposta:

“Come Amministrazione siamo felici di poter inaugurare la prima edizione di un’iniziativa così importante e auspichiamo partecipata – commenta Baietta – La presenza di tante realtà associative ha favorito un lavoro di squadra che ha portato a dei risultati concreti e immediati, segno del fatto che quando si parla di contrasto alla violenza di genere l’argomento è molto sentito e capace di smuovere le coscienze. A questo proposito, ricordo che in occasione della marcia, Lule e Telefono Donna allestiranno uno spazio informativo introdotto da un intervento tenuto da una referente del centro antiviolenza del territorio. Infine, rammento che all’atto dell’iscrizione la quota di partecipazione prevede vengano distribuiti un bracciale in silicone e una pettorina con i riferimenti del numero antiviolenza perché abbia la massima diffusione e visibilità presso la cittadinanza".

Quando e dove trovarsi per la corsa

Il ritrovo sarà alle 8.45 presso la Cappelletta via Stignani 61, la partenza dalle 9 alle 10 Per le iscrizioni fare riferimento alle indicazioni riportate nel regolamento allegato alla locandina (per i gruppi consigliata preiscrizioni via mail mentre per i singoli iscrizioni in loco) Verrà richiesto un contributo di partecipazione a sostegno dell’evento di 5 euro. Il percorso ad anello si svilupperà per circa 7 km, prevalentemente su strade cittadine (le vie principali interessate saranno: Stignani, Pellico, Brodolini, della Pazienza, Coppi, Sforza, Morandi, Piemonte, Padre Carlo da Vigevano). All’arrivo è previsto un ristoro a cura del Gruppo La Cappelletta.