Appuntamento a domenica 6 aprile all'Agorà di Arese con la Swap party per uno scambio gratuito di oggetti e vestiti e per parlare di moda responsabile.

Domenica 6 aprile Swap party all'Agorà di Arese

Proseguono le attività di Enjoy Agorà – In & out, tra i progetti vincitori dell’Avviso pubblico del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Domenica 6 aprile 2025 al Centro civico Agorà, via Monviso 7

SWAP PARTY & TALK

PER UNA MODA RESPONSABILE

ore 15:00: SWAP PARTY – UNA FESTA DI SCAMBIO GRATUITO DI VESTITI E OGGETTI USATI (puoi portare al massimo 5 indumenti)

ore 17.00 | Sala Luca Attanasio: TALK – LA MODA RESPONSABILE

Ne parliamo con:

ROBERTO CRUCIANI, attivista e fair fashion advocate (sostenitore della moda equa)

NICOLETTA FASANI, imprenditrice e artigiana di moda sostenibile

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con i Barabba’s Clowns e Domeniche per il futuro.