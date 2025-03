Per i residente della zona una comunicazione che riguarda la circolazione di domenica 2 marzo.

Domenica 2 marzo 2025, dalle ore 11 alle 18, via per Castellanza a Legnano sarà chiusa al traffico per una manifestazione al Palaborsani, situato al confine tra i comuni di Castellanza e di Legnano. Il divieto di circolazione esclude i residenti.