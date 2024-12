Domenica 15 dicembre, alle ore 10.30 nell'area accoglienza dell'Ospedale Nuovo di Legnano

gli Artigiani del Borgo con la collaborazione del Lions Club Maggiolini di Parabiago andrà in scena DANZE DAL MONDO a cura della Compagnia Orizon specializzata nelle Danze di carattere di tutti i popoli con un dolce omaggio per i piccoli partecipanti.

Domenica 15 va in scena all'ospedale di Legnano "Danze dal mondo"

Per l’occasione, sarà possibile acquistare “i pupazzetti degli amici animali” in vendita già da lunedì 9 dicembre e per tutta la settimana, frutto del lavoro delle classi terze delle dieci scuole primarie legnanesi che, con le volontarie degli Artigiani del Borgo, hanno prodotto la mucca, la tartaruga, il topino, l'orsetto, la maialina, il procione, la rana, il gufo, il pulcino.

I manufatti, già esposti lo scorso settembre nel cortile del Palaborsani in occasione di Ludolandia, saranno nuovamente in vendita ad offerta insieme ad altri simpatici oggetti: il ricavato andrà a favore del reparto Pediatria dell’Ospedale di Legnano, guidato dalla dottoressa Laura Maria Pogliani, e della ricerca sul cancro infantile.

Un format da sempre apprezzato

Ennio Minervino, presidente degli Artigiani del Borgo: “Dopo dieci anni passati con successo nelle scuole legnanesi, il progetto Arti e mestieri – un format che ci ha dato tante soddisfazioni e ha raccolto consensi unanimi – lascerà la città col saluto dell’assessora alla cultura Ilaria Maffei, portando i suoi laboratori di manualità creativa, a partire dal 2025, nelle aule di Castellanza, Parabiago e Villa Cortese”.

Enza Aurilio, insegnante e animatrice di Orizon Danza, racconta così la partecipazione della Compagnia all’evento: “Saremo ancora insieme agli Artigiani del Borgo per presentare Suoni e danze dal mondo, in un momento così complicato, che vede diversi territori in guerra, attraverso una serie di balli tipici di realtà a noi lontane.

Nell’auspicio di poter unire i popoli in un abbraccio collettivo che sappia avvicinare religioni, culture, suoni, danze e lanciare un messaggio unico d'amore e una ventata di speranza per un mondo e una vita migliore.

Con le armi che la danza di carattere di Orizon sfoggia da ormai trent’anni: lo studio delle tradizioni e la tecnica nei passi, che nello stare insieme sanno creare allegria e armonia”.