Domenica prossima 1 dicembre, dalle 14.30 alle 18.30 a Magenta, in piazza Liberazione, sarà presente un camper per lo screening gratuito dell’Epatite C.

Domenica 1 dicembre a Magenta screening gratuito dell'epatite C

La campagna è promossa da Regione Lombardia con la collaborazione di ASST, ATS e AREU ed è rivolta a tutti i cittadini tra i 35 e i 55 anni. Si svolgerà attraverso l’utilizzo di camper attrezzati per effettuare il test in modo facile, rapido e gratuito.

Per la tappa di domenica, le operazioni di screening saranno condotte dal personale del Distretto Magentino dell’ASST Ovest Milanese, diretto dalla dott.ssa Angela Maria Sibilano.

Le parole del direttore Guizzetti