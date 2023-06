Disturbi specifici dell’apprendimento, se ne parla in un convegno a Rho

Alcune associazioni cittadine, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Rho, organizzano una occasione di approfondimento sui Disturbi specifici dell’apprendimento. L’appuntamento è per lunedì 12 giugno alle ore 21 all’Auditorium padre Reina di via Meda 20.

Disturbi dell'apprendimento, lunedì il convegno

Si parlerà di disturbi specifici dell'apprendimento lunedì sera all'Auditorium padre Reina. L'Amministrazione desidera favorire l’informazione corretta rispetto ad argomenti con i quali si entra spesso in contatto negli anni dell’età scolare dei ragazzi, affrontandola in una cornice istituzionale, rispondendo così al desiderio di conoscenza espresso da diversi ragazzi e genitori nelle ultime ore a seguito delle proteste avvenute al liceo Majorana, che però non sono oggetto di convegno, come non lo è quanto accade nelle singole scuole.

Al convegno, introdotto dal Sindaco Andrea Orlandi e dall’assessore alla Scuola Paolo Bianchi, interverranno: Samuele Zanichelli, educatore esperto in DSA; Francesca Del Prete, logopedista; Maria Dimita, presidente dell’Associazione Laribinto. Modera Angela Grassi. Promotori dell’evento, che vanta il patrocinio del Comune, sono L’Abbraccio, Associazione Gentile, Fare diversamente Aps, AFK Progetto Giovani, in collaborazione con Federazione italiana dislessia apprendimento, Il Laribinto progetti dislessia onlus e 20 Zero voci in rete.

Una serata per chiarire alcuni dubbi

“Come relatori della serata – spiega Samuele Zanichelli, ex studente dell’IT Mattei, con laurea da educatore e un master sui DSA – cercheremo di fare il punto, per aiutare le famiglie e gli insegnanti a chiarire alcuni dubbi. Con noi il Laribinto, che organizza convegni con i massimi esponenti a livello nazionale di disturbi specifici dell’apprendimento, e Maria Dimita che ha dato vita alla Federazione italiana dislessia apprendimento, per promuovere strategie mirate nell’insegnamento e far comprendere che non si tratta di malattie o disabilità, ma modalità differenti di approccio all’apprendimento. Non è detto, infatti, che servano insegnanti di sostegno, i ragazzi con DSA hanno un quoziente intellettivo nella norma o talvolta superiore alla media. Basta cambiare le strategie usate per spiegare le lezioni, questo permette ai ragazzi di tirare fuori il meglio di loro”.

Importanza di un supporto adeguato

Dopo un inquadramento iniziale, dando definizione dei singoli disturbi e illustrando le griglie di valutazione oggettive che vengono utilizzate, si affronteranno le fatiche che si osservano a scuola. Si parlerà di autostima e aspetti emotivi, facendo il punto sull’utilizzo di strumenti compensativi: “Spesso – dice Zanichelli - questi ragazzi se non vengono seguiti a casa o da insegnanti preparati, potrebbero compensare le fatiche con strategie discutibili e, quando si trovano alle superiori, con un carico aumentato, finirebbero per non stare al passo. Per questo talvolta il disturbo emerge solo alle superiori: semplicemente alcuni non riescono a stare al passo e spesso non accettano l’utilizzo di strumenti compensativi per timore del giudizio e della presa in giro. Ognuno è unico, ognuno merita di esprimere la propria unicità”.

Come iscriversi

Per iscriversi al convegno (a cui l’accesso è libero e gratuito), nelle locandine è indicato un qr code che permette anche di anticipare eventuali domande da porre ai relatori presenti lunedì 12 giugno.

Massima attenzione alla tematica

“Desideriamo porre massima attenzione alla tematica dei disturbi dell’apprendimento e dare vita ad una serata di conoscenza e riflessione comune. Questi argomenti sono già stati affrontati durante altri convegni nell’arco di quest’anno, ma desideriamo dare risposta a una richiesta di approfondimento e conoscenza arrivata da tante famiglie del territorio – dichiara l’assessore Paolo Bianchi - Da sempre lavoriamo per provare ad accompagnare nel percorso scolastico tutti i ragazzi che hanno bisogno di strumenti diversi a seconda delle loro specifiche caratteristiche”.