Entro giovedì 3 aprile 2025 si concluderà ad Arese la distribuzione gratuita a domicilio dei sacchi per la raccolta differenziata.

Distribuzione a domicilio dei sacchi per la raccolta differenziata

Alcune famiglie hanno segnalato informalmente la mancata consegna della fornitura annuale e il mancato ricevimento di avvisi o comunicazioni.

Vista l’importanza di questo servizio per la città, per chi ha ricevuto un “avviso di utenza non presente in elenco”, è necessario verificare la posizione tributaria con una delle seguenti modalità:

telefonando al numero: 02 93790037

inviando una mail a gesem@legalmail.it

Per chi, invece, ha ricevuto l'”avviso di mancata consegna”, sarà possibile ritirare gratuitamente i sacchi per la raccolta differenziata presso il Centro sportivo comunale SG.SPORT, piazza dello Sport 6, nei giorni

venerdì 4 e 11 aprile 2025 dalle 13.00 alle 17.00

sabato 5, 12, 19 e 26 aprile 2025 dalle 9.00 alle 12.00.

Come ritirare il kit

Per poter ritirare il kit, è necessario presentarsi con la tessera sanitaria dell’intestatario/a della tassa rifiuti o con delega compilata presente nell’avviso lasciato nella cassetta postale (vedi l’allegato sul nostro sito: https://comune.arese.mi.it/novita/notizia/distribuzione-sacchi-raccolta-differenziata/).

A partire dal mese di maggio, sarà possibile ritirare gratuitamente il kit 2025, non già precedentemente ritirato, presso il distributore automatico sito all’interno del Centro sportivo.

Non sono previsti ulteriori passaggi a domicilio, pertanto si invitano i cittadini a inviare le proprie segnalazioni con le modalità indicate a partire da giovedì 3 aprile, quindi a chiusura delle operazioni di consegna a domicilio.