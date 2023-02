Distretto del commercio: un sogno nel cassetto

Il primo cittadino di Albairate Flavio Crivellin vuole incentivare il settore commerciale del suo paese, alimentare e promuovere quel bacino di peculiarità che caratterizzano l’area.

Il concetto di Crivellin è chiaro. Unire le forze di alcuni paesi confinanti e portare avanti un discorso comune che posso promuovere il territorio.

«L’idea sarebbe quella di coinvolgere paesi che confinano con noi come Cassinetta di Lugagnano e Vermezzo con Zelo, che oltre ai confini territoriali , hanno in comune valori simili caratterizzati da una forte vocazione agricola – prosegue Crivellin – Naturalmente ognuno di noi ha le proprie idee, ma in generale c’è un filo conduttore che ci unisce. Valorizzare ulteriormente i centri storici dei nostri paesi, sostenere le piccole botteghe, un territorio ricco di angoli nascosti da scoprire. Un’area che attira molti visitatori locali ma anche dalla città, che escono dalla metropoli per godersi la campagna facendo con passeggiate lungo il Naviglio, percorsi ciclabili, cascine e agriturismi per gustare le specialità enogastronomiche e non solo. Penso anche alle ville storiche».