Disservizi al trasporto pubblico, il sindaco Finiguerra deposita un esposto al Prefetto

"Non possiamo continuare a sopportare questa grave compromissione di un servizio essenziale", ha affermato Domenico Finiguerra, sindaco di Cassinetta di Lugagnano, dopo l'esposto.

Il sindaco Domenico Finiguerra ha depositato giovedì 7 dicembre 2023 un esposto al nuovo Prefetto di Milano, il dottor Claudio Sgaraglia, per illustrare la grave situazione di disagio ed i disservizi patiti dai pendolari e dalla cittadinanza, soprattutto dagli studenti utenti del servizio di trasporto pubblico locale erogato dalla linea di Z559 gestita da STAV Autolinee nell’ambito del Bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia.

"Ho rappresentato al Prefetto Sgaraglia i disservizi, i ritardi, le soppressioni ed i sovraffolamenti degli autobus che si verificano "puntualmente" sulla linea Z559 e che non si possono continuare ad accettare. Ricevo quasi quotidianamente segnalazioni da parte di studenti, famiglie e lavoratori che lamentano gli enormi disagi dovuti all’assenza, alla precarietà e all'incertezza di un servizio pubblico essenziale, con enormi ricadute sull’attività di studio, sull’attività lavorativa e sull’organizzazione delle vite familiari che vengono fortemente condizionate dalla, necessità sempre più frequente, di accompagnare figli a scuola per evitare ritardi e assenze, che influiscono notevolmente sul rendimento scolastico, sul regolare svolgimento delle lezioni e sull'organizzazione lavorativa dei genitori", ha affermato il sindaco Finiguerra.

"Nell'esposto che abbiamo presentato oggi, abbiamo sottolineato soprattutto la compromissione del fondamentale ed importante diritto allo studio, garantito dalla Costituzione nonché della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e ci auguriamo che il nuovo Prefetto, che ricordiamo è l’Autorità con funzioni di rappresentanza del Governo nel territorio della Provincia di Milano, visto il suo ruolo definito dalla legge a garanzia dei servizi pubblici essenziali, possa dare finalmente una svolta istituzionale ad una situazione che non è sostenibile da troppi anni. E' assurdo che in questi tempi, in cui le istituzioni rivolgono quotidianamente appelli ai cittadini o addirittura li obbligano di fatto ad utilizzare il trasporto pubblico, le stesse istituzioni non siano però in grado di garantire un trasporto pubblico locale civile ed efficiente. Non dimentichiamo infatti che ai gravi disservizi delle linee Stav si aggiungono anche le quotidiane odissee che i pendolari passano sulla linea ferroviaria Milano-Mortara, che recentemente si è guadagnata la fama di linea peggiore di Lombardia e tra le dieci peggiori d'Italia".