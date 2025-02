Dispersioni delle ceneri e animali nella tomba di famiglia: pronto il nuovo regolamento

Pronto il nuovo regolamento cimiteriale di Bareggio: nero su bianco le regole per la dispersione delle ceneri e per tumulare gli animali d'affezione nelle tombe di famiglia.

E’ stato presentato ieri sera in Commissione il nuovo Regolamento di Polizia mortuaria dei Servizi funebri e cimiteriali. La principale novità è l’inserimento dell’articolo riguardante la dispersione delle ceneri dei defunti nel Giardino delle Rimembranze recentemente creato. Inoltre, è stata prevista la possibilità di tumulare le ceneri degli animali d’affezione nelle cappelle e nelle tombe di famiglia assieme al defunto.

“L'Ufficio Lavori Pubblici e Ambiente ha fatto un importante lavoro di aggiornamento di un regolamento che era fermo dal 1999, adeguandolo alla nuova legge di Regione Lombardia del 2022 – afferma l’assessore Nico Beltramello -. Inoltre, in un’ottica di semplificazione, è stato accorpato il vecchio regolamento dei Servizi funebri con quello di Polizia mortuaria, in modo da avere uno solo documento”.

“Con questo regolamento – aggiunge il sindaco Linda Colombo – abbiamo completato l'iter per attivare il Giardino delle Rimembranze che abbiamo fatto realizzare nell'ambito del Project Financing dal gestore del cimitero anche in accoglimento alle richieste della cittadinanza. Ora ci sarà il passaggio in Consiglio comunale a marzo, dopodiché il nuovo regolamento entrerà in vigore a tutti gli effetti e si potranno portare avanti le richieste rimaste in sospeso”.