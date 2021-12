Discarica Solter: il Tar sospende i lavori

Sorpresa per il territorio

Sospesi i lavori per la discarica Solter: la decisione del Tar

Una decisione inattesa che è stata annunciata dal presidente del Parco del Roccolo Roberto Colombo, dal sindaco di Casorezzo Pierluca Oldani, da quello di Busto Garolfo Susanna Biondi, dal presidente Legambiente Lombardia Barbara Meggetto, dal presidente del Comitato Cittadini Antidiscarica Eleonora Bonecchi e dal gruppo agricoltori firmatari del ricorso nella serata di ieri, mercoledì 1° dicembre 2021. I lavori sono stati bloccati fino all'udienza di merito fissata per il 15 febbraio 2022.

Cos'era successo

Hanno ricordato i firmatari:

"I cittadini ricorderanno che lo scorso giugno il Tar aveva annullato le autorizzazioni rilasciate da Città Metropolitana di Milano relative al progetto di discarica nel Parco dei Roccolo (cave di Casorezzo) presentato da Solter. Città Metropolitana con un tempismo stupefacente, di gran carriera e in pieno agosto, aveva rinnovato le autorizzazioni permettendo così la prosecuzione dei lavori di allestimento della discarica.

Tutta questa fretta incomprensibile aveva portato i tecnici di Città Metropolitana a partorire atti pasticciati, che non tenevano in alcun conto la situazione attuale e i fatti intervenuti lungo un percorso di anni. Ma "presto e bene non stanno insieme", come recita un saggio proverbio popolare".

I nuovi ricorsi e la decisione di bloccare i lavori

Hanno poi continuato:

"E così abbiamo presentato nuovi ricorsi contro le rinnovate autorizzazione, chiedendo anche la sospensiva. Oggi abbiamo avuto la bella notizia! Il Tar ha accolto la nostra richiesta e ha bloccato i lavori fino all'udienza di merito, già fissata per il 15 febbraio 2022, e alla sentenza conclusiva. Siamo davvero molto soddisfatti. Ancora una volta siamo riusciti a tutelare il nostro territorio, la salute dei cittadini, la ricchezza ambientale del nostro Parco. Il percorso rimane lungo e complesso ma la sospensiva che il Tar ci ha accordato costituisce un tassello molto importante. Noi proseguiremo con impegno nell'opposizione netta e totale a questo dannoso progetto e chiediamo ancora a tutta la cittadinanza di continuare a sostenerci".