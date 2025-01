Discarica a cielo aperto a lato della provinciale

Una discarica a cielo aperto che pare crescere giorno dopo giorno.

Discarica a cielo aperto

E’ uno spettacolo indecente quello che si presenta nella zona periferica di Pregnana Milanese, in via Belisario, il breve tratto stradale che unisce la strada provinciale 14 a via Olivetti.

Si tratta di un’area di transito, collocata fra le due ferrovie, che qualcuno ha scelto come proprio luogo di scarico di rifiuti. E non si parla di «banali» sacchi di rifiuti domestici. Con il tempo, nel fossato si è accumulata una gran mole di materiale vario, oggetto di più scarichi ripetuti. Decine di sacchi neri sono abbandonati a lato strada, altrettanti se non di più quelli buttati nel fossato oltre il guard rail. Uno spettacolo preoccupante, che anche in un’area ai confini del paese viene difficilmente tollerata dai cittadini in transito.

Provinciale

L’Amministrazione comunale di Pregnana è a conoscenza della situazione. Il terreno occupato dai rifiuti risulta essere un’area di competenza provinciale, e spetta dunque a Città Metropolitana intervenire. Il Comune attraverso il vicesindaco Roberto Gadda si è attivato con una mail ufficiale chiedendo lo smaltimento del materiale accumulatosi in via Bellisario.

Come spesso accade, a fronte dell’inciviltà di alcuni, c’è anche la risposta dei tanti cittadini rispettosi dell’ambiente e del proprio territorio. Nelle prossime settimane è infatti già stato programmato un intervento su base volontaria per iniziare a raccogliere i rifiuti e a suddividerli permettendo un più semplice smaltimento agli organi preposti.