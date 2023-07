Disastro al parco commerciale di Baranzate: ma non solo - VIDEO

Gli allestimenti esterni del Leroy Merlin del negozio di Baranzate travolti dalla tromba d'aria di pochi minuti fa. Numerosissimi i danni nel bollatese e nel rhodense.

Il parco commerciale di Baranzate travolto dalla tromba d'aria

Una visione apocalittica quella dell'esterno dell'area commerciale di Baranzate, composta dal supermercato Esselunga, la Decathlon e il Leroy Merlin. Sopratutto quest'ultimo e le istallazioni esterne sono state duramente colpite dal maltempo. Come se fosse passato un uragano, i gazebo, i tavoli, le sedie e le postazioni barbecue totalmente distrutte. Non è chiaro a quanto ammonta il danno. Anche all'interno del negozio di articoli sportivi l'acqua cade a cascata dal soffitto.

Colpite le strade e le attività vicine

Numerosi gli alberi caduti a causa del forte vento a Bollate (attenzione in via Verdi, via Zandonai e piazza Solferino), a Rho e a Garbagnate Milanese. Anche nel centro commerciale di Arese un'ingente quantità d'acqua ha bucato i lucernari, cadendo sul pavimento a flotti.