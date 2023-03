Disagi Stav: nuovo incontro pubblico

Ora la questione trasporti, con i disagi che porta con sé, assume una dimensione più ampia. Una cordata che unisce diverse realtà per tentare di risolvere o quanto meno limitare le problematiche che da mesi affliggono l’utenza dei mezzi pubblici.

Disagi Stav: l'incontro pubblico

L’impegno preso alla prima riunione svoltasi a Cassinetta di Lugagnano prosegue tanto che le Amministrazioni interessate da questi problemi proseguono con le loro iniziative di sensibilizzazione e alla ricerca di una soluzione a breve accettabile.

E ora a chiedore un’audizione alla nuova Giunta regionale sono anche i genitori e pendolari dei piccoli comuni dell’Abbiatense. Questo quanto richiesto espressamente, nella serata di venerdì 3 marzo 2023, dalle cinque Amministrazioni comunali che si sono presentate alla riunione indetta dai comitati di Vermezzo e Gudo Visconti. Erano presenti sindaci e assessori di Cassinetta di Lugagnano, Gaggiano, Vermezzo, Gudo Visconti e Cisliano. I comuni che in questi mesi sono stati tra i più colpiti dai disagi dovuti alla mancanza delle corse autobus.

"Assunti dieci nuovi autisti"

Ma sempre venerdì 3 marzo 2023 è arrivata una conferma attesa da studenti, genitori e cittadini, come conferma Irene Murgia, da tempo parte del Comitato delle mamme di Vermezzo che si occupa in particolare delle corse insufficienti da e per le stazioni di Abbiategrasso e Albairate. "Stav ha assunto dieci nuovi autisti ed entro la fine dell’anno ne dovrebbero assumere altri dieci", questo l’esito dell’incontro che c’è stato in Prefettura non molte settimane fa, quando la stessa Stav comunicò in via ufficiale al sindaco di Rosate Carlo Tarantola, in rappresentanza dei Comuni dell’Abbiatense, che all’inizio di marzo nuovi autisti formati sarebbero stati pronti a scendere in strada. Promessa mantenuta su questo punto.

"Forse qualcosa migliorerà, ma non dobbiamo abbassare la guardia e quindi le prossime iniziative saranno quelle di chiedere un’audizione dei sindaci in Regione Lombardia e ci auguriamo anche del comitato trasporti", ha affermato.

Le prossime gare d'appalto

A questo poi si aggiunge una richiesta sulle prossime gare d’appalto per il trasporto autobus.