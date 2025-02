Diploma dalla Moldova per il sindaco

Angela Kilat, presidente del Consiglio Cittadino Migranti Rho, ha consegnato nei giorni scorso al sindaco di Rho Andrea Orlandi un Diploma attraverso cui i veterani per la libertà della Repubblica di Moldova ringraziano il Consiglio Migranti per gli aiuti forniti in questi anni.

ll diploma è corredato da scritte «per la Patria e per il Paese» e da immagini dei patrioti locali. In primis Stefan cel Mare, che agli inizi del 1500 difese il suo regno dalle ambizioni espansionistiche del Regno d'Ungheria, del Regno di Polonia, dell'Impero Ottomano e, per le sue virtù, fu nominato da papa Sisto IV «verus christianae fidei athleta» (un vero campione della fede cristiana ndr).

«Come Consiglio Migranti - ha spiegano Angela Kilat al sindaco Andrea Orlandi - raccogliamo vestiti, scarpe, cibo, come fanno anche migranti di altri paesi che vivono a Rho. A volte riusciamo a inviare aiuti economici e medicine- All'inizio degli anni Novanta quella zona fu occupata, come accaduto negli ultimi anni all'Ucraina. Sapendo che siamo legati al Comune di Rho, i veterani hanno preparato un quadretto da consegnare a lei». Il primo cittadino rhodense Andrea Orlandi ha accolto con piacere il dono, pregando Angela Kilat di inviare i suoi saluti ai veterani per la libertà di Tighina.