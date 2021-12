Difficoltà a fare tamponi: il Movimento del cittadino scrive al direttore di Asst Odinolfi

Difficoltà a fare tamponi: il Movimento del cittadino malato di Abbiategrasso scrive al direttore generale della Asst Ovest Milanese, Fulvio Edoardo Odinolfi e lo fa attraverso le parole della sua presidente, Susanna Fusari Imperatori.

"In qualità di Presidente del Movimento per i diritti del cittadino malato di Abbiategrasso, mi faccio interprete del forte disagio segnalato dai cittadini abbiatensi che devono sottoporsi a tampone presso l’Ospedale “C. Cantù”: code interminabili all’aperto, tempi di attesa di più di due ore. Certamente siamo consapevoli del fatto che il problema è diffusissimo sul territorio nazionale; ma facciamo appello alla vostra sensibilità e professionalità affinché venga risolto il grave disagio segnalato. In attesa di un interessamento, porgo distinti saluti".