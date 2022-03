Diecimila euro alla Consulta giovani per realizzare progetti culturali

Nel bilancio previsionale che sarà presentato la prossima settimana in Consiglio comunale a Legnano, la giunta destinerà risorse alla Consulta Giovani per la progettazione condivisa e la realizzazione di attività di tipo culturale- aggregativo.

L’importo per l’attività della Consulta si attesterà intorno ai 10mila euro. È l’annuncio fatto nella serata di ieri dall’assessore alle Politiche giovanile Guido Bragato in occasione della seduta di insediamento della Consulta tenutasi nella sala Pagani di Palazzo Leone da Perego.

«Si tratta di un momento importante e, a suo modo, storico per le politiche giovanili in città -sottolinea Bragato - Per la prima volta a Legnano gli oltre trenta fra ragazze e ragazze, rappresentanti di realtà associative giovanili o individuali, disporranno di un fondo per realizzare qualcosa per i giovani. È un’opportunità e una sfida perché i ragazzi metteranno, in questo modo, alla prova la loro capacità di immaginare iniziative ed eventi “realizzabili” per i propri coetanei».