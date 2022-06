Diciassettenne cade dalla moto e scivola per diversi metri: trasportato in ospedale

Un ragazzo di 17 anni ieri pomeriggio, 7 giugno 2022, è caduto dalla moto a Robecco: è stato trasportato in ospedale in codice giallo.

La caduta dalla moto

L'incidente è avvenuto ieri pomeriggio a Robecco, in via per Casterno intorno alle 17.40. Un ragazzo di 17 anni, residente a Vittuone, S.S., mentre percorreva la via per Casterno in direzione centro, ha perso il controllo della sua motocicletta Honda in prossimità del dosso che attraversa la via ed è caduto, scivolando per diversi metri sull'asfalto.

L'intervento della Polizia Locale

Fortunatamente una pattuglia della Polizia Locale stava passando in una via laterale e lo ha visto riverso a terra: andati sul posto, gli agenti hanno subito chiamato i soccorsi. Giunta un'ambulanza della Croce Bianca di Magenta, i paramedici hanno constatato che nonostante la caduta il ragazzo aveva ferite non gravissime e lo hanno trasportato in codice giallo all'ospedale San Carlo di Milano.