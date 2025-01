Desirèe Motta riconfermata nel Direttivo Nazionale di Aidaf-Agis

Importante riconoscimento per una insegnante di danza Lombarda: Desirèe Motta di Lainate è stata riconfermata nel Direttivo Nazionale di Aidaf-Agis. L’Assemblea dei soci riunitasi nei giorni scorsi a Roma, ha infatti riconfermato, all’unanimità, la nomina di Amalia Salzano alla presidenza dell’associazione per il prossimo triennio e confermato nei ruoli di Vicepresidente Vicario Liliana Cosi e di Vicepresidente Loredana Errico. Sono state elette Desirèe Motta e Viviana Palucci come membri del Consiglio direttivo.

"Felice di poter dare il mio contributo al mondo della Danza"

Salzano, dopo la nomina ha voluto ringraziare i soci ‘che con questo voto hanno voluto rinnovare la piena fiducia nei confronti della Presidenza e del Consiglio Direttivo. Il lavoro fin qui svolto è stato possibile soprattutto grazie allo stretto rapporto tra i membri del direttivo di Aidaf, che ha sempre lavorato in maniera armoniosa e sinergica». Desirèe Motta, felice del riconoscimento e delle parole di stima del Presidente ringrazia della rinnovata fiducia ed è felice di poter dare il suo contributo al mondo della Danza!

Tra gli obiettivi dell’associazione il riconoscimento della figura dell’insegnante di danza

Infatti tra gli obiettivi primari dell’associazione c’è il riconoscimento chiaro e definito a livello normativo della figura dell’insegnante di danza attraverso il Codice dello spettacolo. In Italia le scuole di danza private sono circa 30 mila, frequentate da circa 3 milioni di persone, e costituiscono la base fondamentale del sistema danza: ma ad oggi non esiste una regolamentazione ufficiale per la formazione dei “formatori”, a differenza dei principali Stati europei quali ad esempio la Gran Bretagna presso cui Motta ha conseguito il Diploma in Danza Classica con RBS e Danza Moderna e Tip Tap con Istd.

"Porteremo avanti tutti gli obiettivi prefissati dalla nostra associazione"

L’auspicio di Aidaf è che l’adozione dei decreti legislativi aventi ad oggetto il coordinamento e il riordino delle disposizioni in materia di attività dello spettacolo dal vivo, prevista per il mese di agosto, porti alla definizione di un percorso che definisca requisiti e condizioni per il riconoscimento del titolo professionale per l’insegnante di danza valido su tutto in territorio, nazionale ed europeo. Siamo certi che con il grande supporto di AGIS, di cui Aidaf è il dipartimento della ‘formazione coreutica’, saremo in grado di portare avanti tutti gli obiettivi: AGIS infatti è da anni interlocutore principale con il Governo ed è un valido rappresentante dell’intero comparto dello spettacolo italiano.