Importante riconoscimento per una insegnante di danza Lombarda: Desirèe Motta di Lainate è stata riconfermata nel Direttivo Nazionale di Aidaf-Agis.

Desirèe Motta è stata riconfermata nel Direttivo Nazionale di Aidaf-Agis

L’Assemblea dei soci riunitasi nei giorni scorsi a Roma, ha infatti riconfermato, all’unanimità, la nomina di Amalia Salzano alla presidenza dell’associazione per il prossimo triennio e confermato nei ruoli di Vicepresidente Vicario Liliana Cosi e di Vicepresidente Loredana Errico. Sono state elette Desirèe Motta e Viviana Palucci come membri del Consiglio direttivo. Salzano, dopo la nomina ha voluto ringraziare i soci ‘che con questo voto hanno voluto rinnovare la piena fiducia nei confronti della Presidenza e del Consiglio Direttivo. Il lavoro fin qui svolto è stato possibile soprattutto grazie allo stretto rapporto tra i membri del direttivo di Aidaf, che ha sempre lavorato in maniera armoniosa e sinergica»’.

Desirèe Motta, felice del riconoscimento e delle parole di stima del Presidente ringrazia della rinnovata fiducia ed è felice di poter dare il suo contributo al mondo della Danza! Infatti tra gli obiettivi primari dell’associazione c’è il riconoscimento chiaro e definito a livello normativo della figura dell’insegnante di danza attraverso il Codice dello spettacolo. In Italia le scuole di danza private sono circa 30 mila, frequentate da circa 3 milioni di persone, e costituiscono la base fondamentale del sistema danza: ma ad oggi non esiste una regolamentazione ufficiale per la formazione dei “formatori”, a differenza dei principali Stati europei quali ad esempio la Gran Bretagna presso cui Motta ha conseguito il Diploma in Danza Classica con RBS e Danza Moderna e Tip Tap con Istd.

Riconoscimento ufficiale per l'insegnante di danza

L’auspicio di Aidaf è che l’adozione dei decreti legislativi aventi ad oggetto il coordinamento e il riordino delle disposizioni in materia di attività dello spettacolo dal vivo, prevista per il mese di agosto, porti alla definizione di un percorso che definisca requisiti e condizioni per il riconoscimento del titolo professionale per l’insegnante di danza valido su tutto in territorio, nazionale ed europeo.Siamo certi che con il grande supporto di AGIS, di cui Aidaf è il dipartimento della ‘formazione coreutica’, saremo in grado di portare avanti tutti gli obiettivi: AGIS infatti è da anni interlocutore principale con il Governo ed è un valido rappresentante dell’intero comparto dello spettacolo italiano.