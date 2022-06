Delpini inaugura la chiesa di Vittuone

Visita ufficiale ieri, 12 giugno 2022, per Monsignor Mario Delpini nella chiesa di Vittuone restaurata dopo 20 anni di lavori.

Domenica 12 giugno, alle 18 l'arcivescovo di Milano, il Monsignor Mario Delpini ha celebrato la Messa durante la cerimonia che si inserisce negli eventi organizzati dalla Parrocchia - guidata da don Maurizio Calzoni -, con il patrocinio del Comune, per festeggiare la fine dei lavori di restauro della chiesa, che sono durati circa 20 anni.

"Prepariamoci ad accogliere il nostro arcivescovo, Monsignor Mario Delpini, al quale esprimiamo la nostra gratitudine per aver accettato l'invito a presiedere l'Eucarestia che celebra la fine dei lavori di restauro della nostra chiesa. Un'occasione di festa e di gioia per la nostra comunità che si appresta a ringraziare quanti si sono impegnati per la realizzazione di un sogno di bellezza, di arte, di musica, ma soprattutto di fede. Ringraziamo il Signore per il dono della nostra chiesa, casa di tutti e luogo di preghiera. Ringraziamo il Signore per i nostri sacerdoti: don Antonio per il suo infaticabile impegno al servizio della nostra Comunità, don Maurizio e don Piero nella ricorrenza dell'ordinazione sacerdotale, don Matteo per la sua presenza tra di noi. La venuta dell'Arcivescovo ci stimoli e ci aiuti a intraprendere un cammino di vera comunione, conversione e incontro. Sia per tutti occasione di incoraggiamento, di aiuto per chi ha bisogno di conforto, ma soprattutto di gioia per un cammino da vivere insieme".