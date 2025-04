Debutto in città del torneo di baskin

Una bella iniziativa inclusiva debutta in città. Organizzato da Virtus Abbiatense Basket con il patrocinio dei Comuni di Abbiategrasso e Ozzero, giovedì 1° maggio 2025 alle 9.30 nella Palestra Scarioni di via Colombo , dopo il successo dello scorso anno a Ozzero, andrà in scena il secondo Torneo di baskin, il basket inclusivo.

Sport e inclusività

Il baskin è uno sport di squadra, giocato contestualmente da persone con disabilità e normodotati. Il termine «baskin» è l'unione di «basket» e «inclusivo». Questo sport è nato in Italia nei primi anni 2000 e trae origine dal basket, mantenendo lo scopo del gioco, cioè segnare più punti della squadra avversaria. Ogni squadra è composta sia da giocatori disabili che non disabili, ciascuno dei quali è portato a esprimersi al massimo delle sue capacità insieme ai compagni. Possono partecipare sia persone con disabilità mentali o fisiche, sia persone senza nessun tipo di disabilità.Anche tra i normodotati ci possono essere giocatori di pallacanestro, sportivi provenienti da altre discipline e persone meno abituate allo sport. Le squadre sono miste anche dal punto di vista del sesso e dell'età.

«Posso assicurare che si provano e si vivono forti emozioni guardando una partita di baskin - spiega Antonio Tripodi dirigente area basket della Virtus Abbiatense - Lo scorso anno sono venuti molti spettatori a vedere l’iniziativa a Ozzero e sono rimasti folgorati. L’energia che sopratutto i ragazzi disabili sprigionano per giocare la partita trasmette qualcosa di speciale che fa riflettere. Quest’anno c’è stata un’attenzione maggiore nei confronti dell’iniziativa, che ha l’obiettivo di innescare un meccanismo sociale d’inclusione e aggregazione, perché le partite hanno un valore che va oltre lo sport».

Il baskin lega inclusività nella composizione dei team e regole adattate modificate rispetto al basket tradizionale per favorire la partecipazione di tutti.

Obiettivo creare una squadra ad Abbiategrasso

Ad esempio, ci sono diverse modalità di punteggio e la possibilità di effettuare passaggi e tiri in modo che ogni giocatore possa contribuire al gioco. I canestri in campo sono quattro, di cui due con due cesti installati ad altezze diverse posizionati all’altezza di centrocampo per permettere agli atleti disabili di segnare. Poi c’è l’aspetto collaborazione: il baskin enfatizza il lavoro di squadra e la cooperazione tra i giocatori, incoraggiando un ambiente di supporto e rispetto reciproco.

«Ha un obiettivo sociale, oltre all'aspetto sportivo. Il baskin mira a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza dell'inclusione e dell'integrazione - aggiunge Tripodi - Quest’anno il nostro intento è quello di coinvolgere la città per tentare di formare una squadra di baskin ad Abbiategrasso e non essere solo una manifestazione sporadica. Una città con oltre 30mila abitanti deve avere un team ufficiale di baskin. La realtà più vicina a noi si trova a Corbetta. Sarà la prima volta che una simile manifestazione si terrà nella città di Abbiategrasso e seguirà il torneo disputato del 2024 ad Ozzero al quale parteciparono circa 400 persone».

Il programma della manifestazione, a ingresso gratuito, prevede due partite di qualificazione al mattino, disputate da quattro squadre (Baskin Oleggio, Baskin Gerenzano Salus, Polisportiva Cpm Cerano e Cerano Cpm Dream Team) che partecipano ai campionati nazionali gestiti dall'Eisi e le stesse saranno arbitrate da direttori di gara ufficiali del baskin.

Seguirà una pausa pranzo per i giocatori o per chi volesse partecipare e a seguire saranno disputate le finali.