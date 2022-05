David di Donatello per Manuel Agnelli

Il premio

Il brano dell'artista di Abbiategrasso è contenuto nella colonna sonora del film Diabolik diretto dai Manetti Bros

Manuel Agnelli, originario di Abbiategrasso, ha vinto il David di Donatello per la miglior canzone originale con «La profondità degli abissi».

Il brano colonna sonora di Diabolik

Il brano è contenuto nella colonna sonora del film Diabolik diretto dai Manetti Bros, pellicola interpretata da Luca Marinelli, Miriam Leone e Valerio Mastandrea.

Il leader degli Afterhours è un orgoglio per la città di Abbiategrasso; una carriera segnata da grandi successi, punto di riferimento per la scena alt-rock italiana, oltre che produttore e presentatore televisivo. L’album di debutto della sua band «All the Good Children Go to Hell» risale al 1988.

Il debutto da solista di Agnelli

La canzone vincitrice del prestigioso premio è uno dei due brani inediti del debutto solista di Manuel Agnelli, che insieme a «Pam Pum Pam», sono da lui composte ed interpretate, oltre ad essere contenute nella colonna sonora originale del film.