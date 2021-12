lainate

Fino al 15 gennaio è attiva l’ordinanza

Dati Covid ancora in aumento, mascherine anche all'aperto a Lainate

Ancora in aumento la curva della pandemia. I dati forniti dalle autorità sanitarie fanno registrare questa settimana (al 17 dicembre) 119 persone positive (+27 rispetto a settimana scorsa), in diminuzione invece le persone in quarantena che sono attualmente 29 (-18 rispetto alla scorsa settimana).

Le parole del sindaco