"Datemi la rampa per poter entrare in casa mia"

"Mi serve una rampa per poter entrare in casa": il disperato appello di Valerio Baga, disabile, al Comune di Turbigo.

L’appello è quello che arriva da Valerio Baga, 71enne di Turbigo, che si trova a vivere una particolare situazione di disagio.

"Vivo in via Allea, a pochi passi proprio dal municipio - racconta il turbighese - Sono afflitto da disabilità: sono ipovedente e, inoltre, costretto su una carrozzina dopo aver subìto l’amputazione di entrambi i piedi. Avrei bisogno di una piccola rampa da appoggiare all’esterno (sul suolo pubblico) che mi consentirebbe di superare il dislivello presente per entrare nel mio condominio; infatti da solo non riesco ad accedere al condominio e, anche se aiutato, la carrozzina rischia una veloce usura per gli sforzi a cui è costretta ogni volta".