Dario all'Ariston con Morandi e Sangiovanni: un aresino sul palco di Sanremo.

Dario Bagnoli è il ventenne che con Morandi e Sangiovanni ha ballato nella canzone «fatti riMandare dalla mamma».

Ad accompagnare i due cantanti infatti, sia sul palco dell'Ariston che nel videoclip, una coreografia da ballerini vestiti in abiti «vintage». E' stato un momento di gioia, ricordo di quei tempi e con un pizzico di scontro amichevole generazionale fra Gianni e Sangiovanni. Qualcuno su internet ironizza: «Sembrano figlio e nipote, sono uguali!», e in effetti la somiglianza c'è, come c'è la perfetta unione tra le loro voci.

Insomma, un momento leggero e piacevole e soprattutto un momento in cui due artisti, uno collaudato e uno all'inizio della carriera, sono riusciti a cantare in sintonia. Sinonimo che le hit, anche quando invecchiano, restano immortali.

Ma facciamo un passo indietro.

Come ci è finito Dario su quel palco? Ovviamente grazie alla sua passione e al suo talento.

Ex studente del liceo Falcone e Borsellino, il percorso da ballerino, in una famiglia di artisti (papà musicista e mamma e fratello cantanti), non è iniziato nel modo più roseo: «La prima volta che sono entrato in una sala di danza avevo 10 anni – spiega l'aresino – Ma inizialmente non volevo varcare la soglia. Ho iniziato a piangere e battere i piedi nel parcheggio. Poi mi hanno convinto e da quel momento ho scoperto un mondo».

La strada non è stata tutta in discesa perché è capitato che Dario si interrogasse su questa passione e prendesse dei momenti di pausa dalla danza. Ma ora ha capito che è questo quello che vuole fare nella vita!

Ma come è stato calcare il palco di Sanremo?

«Un'esperienza unica – racconta ancora eccitato Dario – Appena ho saputo di avere questa opportunità non ho potuto dirlo a nessuno, ma non sono riuscito a mantenere il segreto con mia mamma: a lei l'ho detto subito. Mi sono già esibito sul palco di XFactor e per brand come Moncler e Ugo Boss, ma come si dice “Sanremo è Sanremo”».

Orgoglioso anche il padre Alberto Bagnoli: «Non è una cosa da tutti i giorni vedere il proprio figlio sul piccolo schermo in un programma conosciuto praticamente in tutto il mondo».

Ma come è stata questa esperienza?

«Bellissima – continua Dario – Dal primo all'ultimo momento il mio corpo era pervarso da adrenalina. Gianni Morandi è una persona fantastica, molto alla mano e simpatica. Sangiovanni è più timido e riservato ma comunque molto gentile. Non ho ancora realizzato a pieno quello che ho fatto: calcare uno dei palchi più importanti d'Italia ed essere visto da migliaia e migliaia di persona, praticamente quasi in mondovisione».