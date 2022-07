Danni all’auto e lettere anonime al sindaco: ora arriva un contributo per la legalità

Intimidazioni nei confronti del sindaco, il Comune di Bareggio riceve 6.447,18 euro da investire in iniziative per la legalità.

Un finanziamento previsto dal Ministero

E’ stato pubblicato dal Ministero dell’Interno il decreto 7 luglio 2022, che disciplina i criteri di riparto del Fondo destinato agli Enti locali i cui amministratori hanno subito atti intimidatori.

L’anno scorso, per ben due volte, ignoti hanno danneggiato l’auto del primo cittadino Linda Colombo, che ha ricevuto anche un paio di lettere anonime. Episodi denunciati alle autorità competenti che hanno fatto rientrare Bareggio tra i 15 Comuni della Città Metropolitana di Milano beneficiari del contributo.

“Si tratta di una misura adottata dal Governo su specifica proposta dell’ANCI che da tempo ha evidenziato la necessità di una tutela concreta nei confronti degli amministratori locali, in prima linea ogni giorno sui territori – ha spiegato il sindaco Colombo -. Ora in Giunta, dopo un confronto anche col comandante della Polizia Locale, stabiliremo come utilizzare queste risorse, tenendo conto che in base al decreto andranno investite per iniziative di sensibilizzazione sul tema della legalità, a partire possibilmente dalle scuole e dai giovani”.