«Dammi il 5»: una corsa per sostenere Anffas

Una marcia solidale

Si chiama «Dammi il 5» la prima marcia non competitiva promossa da Anffas Il Melograno. All’evento manca un mese esatto. L’appuntamento è in programma per il 26 maggio. Un’iniziativa che vuole essere aggregativa, sportiva ma soprattutto solidale.

«Per noi è una grande opportunità di visibilità – ha spiegato il presidente di Anffas Alberto Gelpi - L’obiettivo principale è proprio quello di raggiungere tante persone diverse. Podisti, certo, ma anche famiglie con bambini, ragazzi e pensionati. La disabilità riguarda tutti, nessuno escluso. “Dammi il 5” nasce per andare avanti, per crescere e rinnovarsi ogni anno. Quella del 26 maggio, insomma, sarà solo la prima di tante edizioni: questo è il nostro obiettivo, la nostra speranza. Un’occasione per venire a contatto con realtà diverse e ricordare l’importanza del 5 per mille per un’associazione come la nostra. Abbiamo già distribuito tantissimi volantini in occasione della Salamellando Avis e di altri appuntamenti sul territorio. Speriamo possano aderire davvero in tanti: noi ci crediamo!».

La marcia non competitiva prevede due percorsi: il più breve di 3 km, il secondo di 7, adatto per i più allenati. Si partirà dalla Cappelletta di via Stignani ad Abbiategrasso (alle 19 di venerdì 26 maggio), e dove si farà ritorno per gustare insieme un piatto di risotto e un panino alla salamella cucinati dagli instancabili volontari del gruppo «Gli Amici del Melograno».

Il pensiero del presidente Gelpi

E proprio alle associazioni attive nel sociale e da sempre vicine ad Anffas Gelpi dedica un pensiero.

«”Dammi il 5” è stata una riconferma, l’ennesima manifestazione di affetto da parte di tanti gruppi - ha dichiarato - Anche questa volta abbiamo potuto contare sul sostegno di amici sensibili e attenti. Si sono davvero prodigati in molti per promuovere questo evento”

Sarà possibile anche iscriversi alla marcia il giorno stesso (iscrizioni a partire dalle 16). Il costo di partecipazione è di 5 euro per adulti, 3 per i bambini: riconoscimento ai primi 1000 iscritti e cesto gastronomico ai primi 10 gruppi (minimo 12 partecipanti). Ma l’aspetto più importante della manifestazione è di natura solidale: il ricavato dell’evento andrà a sostegno di Anffas e Fondazione Il Melograno.