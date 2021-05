Via Castelli Fiorenza chiusa per lavori (nel tratto via Dante via San Giorgio)

Dall’1 al 4 giugno via Castelli Fiorenza a Rho chiusa per lavori (nel tratto via Dante via San Giorgio).

Via Castelli Fiorenza chiusa per lavori

Via Castelli Fiorenza sarà chiusa nel tratto tra la via Dante e via San Giorgio da martedì 1 giugno a venerdì 4 giugno compreso. La chiusura sarà necessaria per permettere di eseguire alcuni lavori per l’allacciamento dell’energia elettrica al nuovo teatro Roberto De Silva