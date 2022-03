Dalla fondazione Ticino Olona 400mila euro per ripartire

Gli obiettivi dell'ente

Tre i bandi approvati e pubblicati dalla Fondazione da sempre vicina al territorio.

Dopo due anni di stop forzato causa Covid la Fondazione Ticino Olona di Legnano torna con tre bandi per il sociale del valore totale di 400mila euro.

La presentazione dei tre nuovi bandi

Dopo due anni particolarissimi e complicati questo marzo sembra riportarci a una sorta di normalità con le necessarie novità che le esperienze anche difficili comportano.

"Ed eccoci allora alla presentazione dei primi 3 bandi dell’anno in corso che, nella loro routine periodica, si presentano con alcuni aggiustamenti - fanno sapere dalla Fondazione - il bando sociale ha inglobato il vecchio bando destinato particolarmente agli oratori (visto che l’attività lodevole degli oratori ben si inserisce nelle progettualità sociali dei progetti del nostro bando principale); l’educazione all’ambiente e alla sua cura e tutela, dopo l’esperienza nella tornata di bandi di fine anno scorso, diventa un bando a se stante dedicato all’intera tematica ambientale".

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Comunitaria Ticino Olona, nella seduta dello scorso 15 marzo, ha deliberato la pubblicazione dei seguenti bandi:

 Bando 2022-1 ASSISTENZA SOCIALE, plafond 210.000,00 euro, scadenza 13/05/2022

 Bando 2022-2 ARTE E CULTURA, plafond 120.000,00 euro, scadenza 20/05/2022

 Bando 2022-3 AMBIENTE, plafond 70.000,00 euro, scadenza 27/05/2022

Obiettivi specifici

Le scadenze differite potranno permettere un iter valutativo/amministrativo semplificato e di maggior respiro per i singoli bandi. Le linee guida sono orientate a progettualità che contribuiscano a realizzare gli obiettivi di sviluppo

sostenibile per il 2030 fissati dall’ONU: un impegno globale a cui la nostra fondazione aderisce in toto. Gli obiettivi specifici ONU cui i bandi fanno riferimento e che sono indicatori puntuali delle tematiche affrontabili con i progetti sono:

1. Povertà zero; 3. Salute e benessere; 4. Istruzione di qualità; 5. Uguaglianza di genere; 6. Acqua pulita e igiene; 7. Energia pulita e accessibile; 10. Ridurre le disuguaglianze; 12. Consumo e produzione responsabili; 13. Agire per il clima; 14. La vita sott’acqua; 15. La vita sulla terra.

Le progettualità presentate devono essere concluse entro la fine di giugno del 2023. Come sempre i progetti che saranno presentati devono essere promossi da organizzazioni operanti nel territorio di competenza della fondazione (anche se con sede legale fuori dallo stesso) e devono essere Enti senza scopo di lucro. In caso di progetto di rete dovrà esserci un ente capofila e uno o più enti partner. Si può essere ente capofila in uno solo dei tre bandi pubblicati (negli altri si può essere partner).

I bandi sono a raccolta e mirano a sensibilizzare la comunità intorno al valore civile e sociale dei progetti da finanziare.