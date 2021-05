Dalla cefalea alla perdita di gusto: gli effetti del Covid sul sistema neurologico spiegati dal neurologo Franco Grassi.

La cefalea, gli stati confusionali, l’astenia, i dolori muscolari, la perdita di gusto e olfatto sono tutte manifestazioni sentinella di una interazione tra Coronavirus e sistema nervoso. Superata la fase acuta, benché si raggiunga una guarigione con la scomparsa del virus dall’organismo, una buona quota di pazienti continua a manifestare sintomi: disturbi di memoria e attenzione, insonnia e ancora cefalea e astenia. Non è ancora ben chiaro il perché persistano i sintomi: la malattia è nuova e anche il mondo scientifico la sta osservando e studiando per la prima volta. Alcuni invocano una condizione di infiammazione cronica latente come causa di queste manifestazioni, altri ipotizzano la possibilità che l’interazione tra il virus e i recettori coinvolti anche nei meccanismi di protezione dal danno ossidativo, alteri le proprietà protettive di questo sistema esponendo alcuni tessuti più di altri al danneggiamento.

Confidando nell’azione preventiva della vaccinazione, unico vero presidio attuale per tentare di eradicare l’infezione a livello globale, la sfida che si presenterà alla medicina nel prossimo futuro, sarà appunto quella di valutare i possibili e ancora insondabili danni a distanza dell’infezione. Il monitoraggio della popolazione dei soggetti guariti e la sensibilizzazione della popolazione a tali problematiche è ormai considerato in ambito scientifico come il problema emergente a cui destinare una parte delle risorse.

Le parole del neurologo Franco Grassi