Dall'1 febbraio Casone resterà senza farmacia

Ultimi giorni di apertura per la farmacia di Casone.

La farmacia chiude i battenti dall'1 febbraio

A partire dall'1 febbraio infatti la farmacia di via Stefano 128 chiuderà i battenti. Una doccia fredda per i residenti della frazione. Così l'Amministrazione comunale di Marcallo con Casone spiega in una nota:

"L’assegnazione delle farmacie è gestita tramite bandi a livello regionale da Ats che ha riscontrato delle irregolarità nella procedura e ha quindi disposto la chiusura. Il sindaco e gli uffici sono in contatto con l’Ats per capire se verrà individuato un nuovo assegnatario o quali saranno i prossimi passaggi. Sono decisioni purtroppo non in capo al Comune ma ad altri enti".

L'impegno del sindaco Fausto Coatti

Il sindaco Fausto Coatti ammette che la notizia della chiusura ha spiazzato anche l’Amministrazione e assicura:

"Siamo già in contatto con l’Ats e con i sanitari del farmaceutico. Cercheremo di accorciare i tempi di chiusura e come procedere per riprendere il servizio il prima possibile anche considerando che dipende dall’Ats e dal servizio farmaceutico".

La frazione resta senza un servizio essenziale

Intanto i casonesi amareggiati per l’ennesima chiusura si sfogano su i social. Casone sempre più un abitato privo di servizi, ritornando indietro nel tempo si parte dalla chiusura della scuola elementare, poi la posta, la tesoreria e adesso la farmacia. Dicono: "Era un servizio valido anche per i motorizzati".