Dal Rotary Magenta donazione di 12mila euro per l'ospedale Fornaroli

Ancora una volta il Rotary tende una mano agli ospedali del nostro territorio. Si è tenuta giovedì sera in Villa Massari a Corbetta la cerimonia di consegna, da parte della sezione di Magenta, di una donazione di dodicimila euro all'ospedale Fornaroli.

Grazie al Rotary 12mila euro all'ospedale di Magenta

Come spiegato durante la serata dal presidente del Rotary Magenta Alberto Trondoli, la cifra complessiva è in realtà oltre 20mila euro, ricavata dalle donazioni ottenute durante la sfilata di auto d'epoca Historica tenutasi lo scorso settembre a Corbetta. Di questi, 12mila euro sono stati destinati al reparto di ostetricia e ginecologia del Fornaroli per l'acquisto di un manichino robotizzato per la pratica dei medici; la restante parte, donata invece dal Rotary Morimondo Abbazia, verrà donata alla banca del cervello dell'Istituto Golgi di Abbiategrasso. Lo stesso Trondoli ha inoltre dichiarato:

"Questa serata è dedicata a una cosa importante che abbiamo fatto in collaborazione con gli amici del Rotary di Morimondo e che ha consentito di raccogliere importi interessanti tramite sponsorizzazioni. Questi importi saranno donati questa sera all'ospedale di Magenta e poi anche all'Istituto Golgi di Abbiategrasso. Tutto nasce da un'iniziativa del Rotary di Morimondo che porta avanti da undici anni e che si chiama Historica, si tratta di un raduno di auto d'epoca ideato da Paolo Ciprandi che si svolge a settembre e che consente di raccogliere cifre importanti. Naturalmente io ringrazio gli amici di Morimondo per questa opportunità che ci hanno dato, voi sapete che il Rotary si impegna a servire gli altri favorendo lo sviluppo e la crescita dei territori e delle comunità locali. Ed è proprio in quest'ottica che abbiamo deciso di devolvere quanto abbiamo raccolto con Historica all'ospedale di Magenta".

Il commento dei sindaci Del Gobbo e Ballarini

Presenti alla cerimonia anche il sindaco di Magenta Luca del Gobbo e il suo omologo corbettese Marco Ballarini, che hanno lodato l'iniziativa ricordato l'importante ruolo svolto dall'ospedale magentino per i cittadini del territorio. Così il primo cittadino di Magenta:

"A Magenta abbiamo una struttura importante, un ospedale degli anni '70 che però ancora oggi è moderno. Dico solo che assieme a Marco abbiamo sempre condiviso una particolare attenzione per il nostro ospedale, perché al di là della struttura abbiamo veramente delle figure d'eccellenza, con reparti che rispondono in modo adeguato alle esigenze del territorio. Quindi grazie al Rotary e noi come sindaci siamo vicino all'ospedale di Magenta".

Analoghe parole da parte del sindaco Ballarini: