Dalle cucine delle case alle pompe per il rifornimento dei mezzi adibiti alla raccolta rifiuti: poggia sulla filosofia green l’articolato processo che, partendo dal rifiuto organico prodotto a livello domestico (la cosiddetta FORSU, Frazione Organica Rifiuti Solido Urbani), sfocia nella produzione di biometano di qualità, combustibile ecologico che in questi ultimi anni si sta sempre più affermando come importante e preziosa fonte di energia rinnovabile.

Dal rifiuto organico al biometano per abbattere la Co2

Per limitare l’incremento della temperatura globale e prevenire gli effetti devastanti del cambiamento climatico in atto, occorre necessariamente ridurre le emissioni di gas serra e, in particolare, di quelle provenienti dal settore del trasporto su strada, che costituisce una delle voci di maggiore impatto ambientale. Il biometano è certamente un valido alleato in questa sfida, considerando che ha la stessa resa del carburante di origine fossile, ma con notevoli benefici per la qualità dell’aria. È da ricordare, inoltre, che il biometano consente non solo di abbattere le emissioni di CO2 ma permette anche d’ intercettare il gas prima della sua dispersione in atmosfera e, quindi, di ridurre efficacemente l’effetto serra.

Trasformare i rifiuti in risorse è una delle mission di AEMME Linea Ambiente e l’impianto legnanese di via Novara inaugurato nel marzo 2022, risponde proprio a questa volontà. Può trattare sino a 52.400 tonnellate annue di rifiuto (40 mila di umido raccolto nei Comuni in cui ALA svolge il servizio d’igiene urbana e raccolta rifiuti e le restanti 12.400 di sfalci verdi). Attraverso un processo di upgrading, il biogas prodotto viene trasformato in biometano, che viene poi immesso, attraverso una rete di tubi ad alta pressione, nel sistema gestito da Snam S.p.A.

Mezzi alimentati a metano per la raccolta rifiuti

Grazie ad un accordo tra Green Fuel Company S.p.A. (colosso del comparto energetico dedito all’attività di vendita di gas naturale a clienti finali su tutto il territorio nazionale) e Bioenerys (società, controllata al 100% da Snam), che gestisce l’impianto di Legnano, Green Fuel s’impegna a riservare 500 mila metri cubi annui di biometano agli automezzi di AEMME Linea Ambiente, permettendo così di alimentare con energia rinnovabile gli stessi mezzi che, ogni giorno, sono operativi sui nostri territori per la raccolta dei rifiuti e l’igiene Urbana. Sono 19 i Comuni serviti da ALA, per un totale di oltre 300 mila abitanti. La flotta aziendale si compone di 279 mezzi, (12 dei quali elettrici). Delle 140 mila tonnellate annue di rifiuti che ALA gestisce, 105 mila vengono avviate al recupero, con una percentuale media di raccolta differenziata che si attesta al 75%.

Tornando all’accordo tra Green Fuel Company S.p.A e Bioenerys, si tratta di un buon esempio di economia circolare, che fa bene all’ambiente e all’aria che respiriamo.