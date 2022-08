Dal primo settembre un nuovo medico per Boffalora

Dal 1 settembre 2022 prenderà servizio a Boffalora Sopra Ticino un nuovo Medico di Medicina Generale, la Dott.ssa Paola Bognetti, laureata in Medicina e Chirurgia con specializzazione in Cardiologia.

La Dottoressa dopo anni di lavoro come cardiologo presso l’Ospedale dell’ASST Santi Paolo e Carlo ha scelto di dedicarsi alla Medicina Generale.

"Abbiamo accolto con piacere la decisione della Dott.ssa Bognetti di svolgere la sua professione a Boffalora, a lei abbiamo messo a disposizione un ambulatorio in Via Calderari 17, luogo dove già è presente un altro medico e dove vengono svolti i prelievi del sangue - ha affermato il sindaco, Sabina Doniselli - La Dott.ssa Bognetti sarà inserita nel sistema di scelta e revoca a partire dal 1 settembre e quindi i cittadini potranno passare tra i suoi pazienti solo da quella data".

Chi vorrà procedere alla scelta e revoca del medico di medicina generale potrà farlo nel seguente modo:

Lo sportello di scelta e revoca del medico è attivo anche presso gli Uffici comunali:

"Inoltre informiamo che il Comune di Boffalora Sopra Ticino, in accordo con ASST, ha attivato lo sportello scelta e revoca del medico di medicina generale e del pediatra, il servizio è attivo per i residenti tutti i giorni dal lunedì al venerdì - continua il sindaco - Gli interessati dovranno presentarsi in Comune portando con se la tessera sanitaria e la carta d’identità. Alla Dott.ssa Bognetti il nostro più sentito ringraziamento per la preziosa collaborazione e per il servizio che andrà a svolgere a Boffalora".